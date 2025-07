Emmy Awards 2025 | guida completa a nomination favoriti e dove vedere la cerimonia in Italia

La corsa agli Emmy 2025 è ufficialmente iniziata e si preannuncia tra le piĂą avvincenti degli ultimi anni. A guidare le nomination è la serie di Apple TV+ “Scissione” ( “Severance” ), firmata da Ben Stiller, con ben 27 candidature. Subito dietro si piazzano “The Penguin” di HBO con 24 nomination e a pari merito con 23 “The Studio” (Apple TV+) e il fenomeno HBO “The White Lotus”. La cerimonia di premiazione si terrĂ a Los Angeles nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2025 e sarĂ trasmessa in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW, con la conduzione affidata al comico Nate Bargatze. Tra i candidati anche Harrison Ford: prima nomination agli Emmy a 83 anni. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Emmy Awards 2025: guida completa a nomination, favoriti e dove vedere la cerimonia in Italia

