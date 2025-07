Lucca Inter sfuma l’obiettivo nerazzurro | fatta per il Napoli le cifre definitive

Lucca Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante dell’Udinese in vista della prossima stagione di Serie A. Tutti i dettagli in merito. È ufficiale: Lorenzo Lucca è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. La notizia arriva direttamente da Fabrizio Romano, che con il suo celebre “Here we go” ha confermato l’accordo verbale raggiunto tra il club partenopeo e l’ Udinese per il trasferimento dell’attaccante. Dopo settimane di voci e trattative, Lucca si prepara a una nuova avventura in Serie A, ma, per l’ Inter, la notizia rappresenta anche il fallimento di uno degli obiettivi di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

