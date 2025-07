Fermati sulla Brebemi con 4 kg di hashish e cocaina in auto | arrestati due uomini e subito espulsi

Due uomini arrestati sulla Brebemi con 4 kg di hashish e cocaina. Sequestrati droga e denaro, disposti espulsione e foglio di via. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Fermati sulla Brebemi con 4 kg di hashish e cocaina in auto: arrestati due uomini e subito espulsi

In questa notizia si parla di: brebemi - hashish - cocaina - arrestati

Controlli lungo la BreBeMi, trovati in auto con 4 kg di hashish e mezzo etto di cocaina: arrestati - Brescia, 15 luglio 2025 – Sono finiti in manette grazie al lavoro di controllo del territorio messo in atto dalla polizia stradale di Chiari, che si occupa anche della Brebemi.

