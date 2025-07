Mobilità dirigenti scolastici 2025 26 | ecco i movimenti definitivi In aggiornamento

Gli Uffici Scolastici Regionali hanno ufficializzato gli esiti delle procedure di mobilità per i dirigenti scolastici per l’anno 202526. Si concludono così le operazioni di conferma, mutamento di incarico e trasferimento interregionale, secondo le scadenze fissate dal Ministero. Le scadenze ministeriali e la comunicazione degli esiti Il processo di mobilità per i dirigenti scolastici, avviato . Mobilità dirigenti scolastici 202526: ecco i movimenti definitivi In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it