Trump | Ucraina o Russia? Non parteggio

21.00 Ucraina o Russia? "Non sto dalla parte di nessuno.Il presidente ucraino Zelensky non dovrebbe prendere di mira Mosca".Lo ha detto Donald Trump rispondendo a una domanda sulla guerra della Russia in Ucraina,secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Inoltre, fonte Cnn, Trump ha detto ai reporter ceh per ora non sta valutando l'invio di missili a lungo raggio per Kiev. Infine ha detto: "Per la Ue le tariffe sono al 30% ma stiamo discutendo. In passato ci ha trattato male ma ora no. Penso che andrĂ bene con la Ue". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Trump, Ucraina o Russia? Non sto dalla parte di nessuno - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non dovrebbe prendere di mira Mosca". Riporta ansa.it

Ucraina, Ue: "Presto nuove sanzioni a Russia". Medvedev: "Ultimatum Trump teatrale, non ci interessa" - Kallas: "Speriamo che anche gli Stati Uniti le adottino". Scrive msn.com