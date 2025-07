Teatro per bambini uno spettacolo contro la guerra

Un racconto senza parole contro la guerra: a Maranello debutta “Eh! Oh! In marcia per la pace”, spettacolo teatrale per bambini e famiglie. Aria Aperta Teatro Festival 2025 arriva a Maranello con un debutto carico di emozione e significato. Giovedì 17 luglio alle ore 21.15, presso il Parco. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagina 2025, il teatro dedicato a bambini e ragazzi - Ostia, 2 maggio 2025- Teatri in Comune presenta il Festival Internazionale di Figura di Roma, dal giovedì 8 a domenica 11 maggio, un festival diffuso nella Capitale: Teatro Villa Pamphilj, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Tor Bella Monaca, Museo delle Civiltà – ICPI, ATCL Spazio Rossellini, Teatro verde e a Ostia Teatro del Lido in via delle sirene 22, con un calendario fitto di spettacoli, mostre, laboratori e incontri.

L’IIS Alberti-Virgilio al teatro Sannazaro, ‘Il Treno dei Bambini’ riceve il plauso dello scrittore De Giovanni - Tempo di lettura: < 1 minuto Lo scorso 8 maggio, sul palco del Teatro Sannazaro di Napoli, si è tenuta la giornata conclusiva del progetto “Campania Legge Lab”, organizzato dalla Fondazione Premio Napoli in collaborazione con l’USR Campania.

Polizia postale, al Teatro Stabile un evento per insegnare ai bambini la sicurezza online - Nella mattinata odierna, al Teatro Stabile di Catania, è stata presentata dalla polizia un’iniziativa tesa a diffondere la cultura della legalità in rete tra i più piccoli e a coinvolgere gli adulti nella vita online dei propri figli.

