Cesena, 15 luglio 2025 – Sei condanne (per un totale di 20 anni e 10 mesi di reclusione), quattro assoluzioni e un proscioglimento per intervenuta prescrizione. E’ la sentenza del processo per la bancarotta dell’Associazione Calcio Cesena, letta oggi alle 17.30 dal presidente del collegio giudicante Marco De Leva. Va detto subito che due dei principali imputati, il commercialista Luca Mancini e l’ex direttore sportivo Rino Foschi, sono stati assolti con formula ampia (per non aver commesso il fatto) e si tolgono dalla graticola dove sono stati per sette anni. Viceversa, sono stati condannati i componenti dell’ultimo consiglio d’amministrazione e il collegio dei sindaci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crac dell’Ac Cesena: 6 condanne per l’ultimo cda, 4 assoluzioni per gli altri