Di Maggio Inter il talento nerazzurro resta in uscita | svelata l’idea tra prestito e cessione

Di Maggio Inter, le ultime sul futuro del giovane talento nerazzurro in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. Luca Di Maggio si sta preparando per una nuova avventura lontano dall’ Inter, nonostante stia attualmente svolgendo la preparazione con l’ Under 23 nerazzurra. Il centrocampista, che ha iniziato a lavorare agli ordini di Stefano Vecchi, scoprirà presto il suo girone e la sua posizione in Serie C, ma il suo futuro sembra già essere indirizzato altrove. Dopo qualche giorno di allenamenti con la squadra di Serie C, Di Maggio ha infatti già le idee chiare sulla sua prossima destinazione: il Padova, in Serie B, dove l’ex talento della Primavera interista è pronto a partire in prestito secco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Di Maggio Inter, il talento nerazzurro resta in uscita: svelata l’idea tra prestito e cessione

In questa notizia si parla di: maggio - inter - talento - nerazzurro

Inter, in arrivo tre finali: previste rotazioni in vista del 31 maggio, ecco cosa ha in mente Inzaghi - di Redazione Inter, il piano di Inzaghi per il gran finale di stagione: i nerazzurri si giocano tutto nelle ultime tre partite.

Pronostici di oggi 6 maggio, Inter-Barcellona vale la finale di Champions League - Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 6 maggio, a San Siro va in scena la gara più importante della stagione dell’Inter che nel ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona riparte dallo spettacolare 3-3 dell’andata rendendo il ritorno una sfida secca che regalerà alla vincente la finale di Monaco.

Pronostici di oggi 11 maggio, duello a distanza tra Napoli e Inter in serie A, in campo Leverkusen, Liverpool e Barcellona-Real Madrid nella Liga - Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 11 maggio, tre giornate alla fine della serie A e potrebbe essere quella decisiva nella corsa allo scudetto con il Napoli che affronta il Genoa e l’Inter che sfida il Torino in un pomeriggio che può cambiare le sorti anche della volata salvezza.

Di Marzio: “Il primo acquisto della nuova Under 23 dell’Inter (seconda squadra) sarà il difensore del Cesena Giuseppe Prestia (1993). Giocatore bloccato, si attende soltanto l’ufficialità ”. Vai su Facebook

Chivu torna all'Inter? Da Casadei a Esposito, quanti talenti lanciati nelle giovanili; Perché non dimenticheremo Inter-Barcellona; Il messaggio social dell'Inter per Yamal dopo l'epica gara di San Siro: È per questo che giochiamo.

Inter, il giovane talento nerazzurro saluta: giocherà in Serie B - L’Inter è pronta a cedere uno dei suoi maggiori talenti: vicinissimo il suo trasferimento nel campionato di Serie B. Lo riporta spaziointer.it

Calciomercato Inter, accordo raggiunto: il nerazzurro saluta - Il calciatore nerazzurro si appresta a sbarcare nel campionato di Serie B: l’intesa con il club è stata raggiunta. Riporta spaziointer.it