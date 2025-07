Estate 2025 al Planetario di Padova occasioni di bellezza di conoscenza e di cultura

Il Planetario di Padova e l'Associazione Accademia dell'Affresco, con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, sono lieti di annunciare una serie di eventi estivi 2025, che si terranno presso la suggestiva Cattedrale Ex Macello Pubblico (via Alvise Cornaro, 1). Questa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: padova - planetario - cultura - estate

Across the Universe al Planetario di Padova - Across the Universe al Planetario di Padova il 17 maggio 2025. Al Planetario: un viaggio alla ricerca della vita, descritto da Luca Nobili astronomo, accompagnato dalle canzoni dei Beatles fedelmente riprodotte live dalla Banda Del Sottomarino Giallo.

Cosa ti aspetta al Planetario di Padova? Un luogo dove la cultura e l’astronomia incontrano l’emozione. Prenota i tuoi biglietti sul nostro sito www.planetariopadova.com Vai su Facebook

Odysseus: la clessidra e i cinque sensi; Padova Cultura Eventi, gli appuntamenti della settimana dal 14 al 20 luglio 2025; Estate all’Orto Botanico di Padova 2025: visite notturne, escursioni e degustazioni nel cuore della natura.

Estate 2025 al Planetario di Padova, occasioni di bellezza, di conoscenza e di cultura - Durante l'estate, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi in un programma ricco di attività culturali, scientifiche e artistiche. Riporta padovaoggi.it

Padova Cultura Eventi, gli appuntamenti della settimana - Ogni settimana, Padova Cultura Eventi offre una panoramica dei principali eventi che animano la città. Secondo padovaoggi.it