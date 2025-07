Quello che doveva essere un pomeriggio di svago in compagnia di amiche si è trasformato i n tragedia oggi sul greto del fiume Piave, tra Busche e Cesana, nel Bellunese. Una ragazza di soli 15 anni ha perso la vita, schiacciata dal cedimento di un grosso masso, mentre una sua amica è rimasta ferita. Illesa una terza giovane che si trovava con loro. Tragedia a Belluno, precipita nel Piave e viene schiacciata da un masso: morta una 15enne. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, in una zona conosciuta come Cesana Beach, alla base del pilone del ponte che collega le due localitĂ . Secondo una prima ricostruzione, le tre amiche – la vittima, un’altra 15enne ferita e una 16enne illesa – si sarebbero arrampicate sulla massicciata del ponte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tragedia lungo il Piave, si arrampicano su un costone di roccia per farsi una foto ma la parete cede: morta una 15enne, ferita l’amica