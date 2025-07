LIVE Atletica Meeting Brescia 2025 in DIRETTA | Doualla impressionante! Sabbatini si rivede su buoni livelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.44 Giada Carmassi chiude quarta in 12.78, Di Lazzaro esce zoppicando. Intanto, Levchenko ha saltato 1.97 e sta sfidando Patterson a quota 2 metri. 20.43 Gara sfortunata per Di Lazzaro e Carraro, cadono entrambe le italiane. Masai Russel sembrava poter essere la vincitrice, ma il rallentamento nelle fasi finali causa ostacoli ha consentito il recupero di Armstrong, che è andata a trionfare in 12.53. 20.40 La startlist dei 110 ostacoli donne, presenti molte azzurre, occhio a Giada Carmassi: 1 DI LAZZARO Elisa maria 1998 W ITA ITALYBO011 C.S. CARABINIERI SEZ. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Brescia 2025 in DIRETTA: Doualla impressionante! Sabbatini si rivede su buoni livelli

In questa notizia si parla di: diretta - atletica - meeting - brescia

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: attesa per Duplantis e Tebogo. Si parte alle 12.15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Xiamen della Diamond League 2025.

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: prova discreta per Tortu, attesa per Sibilio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28 Finisce la gara nel salto in alto. Shelb McEwen va a prendersi il successo in 2.

Atletica, la 50 km di Romagna aumenta gli iscritti e va in diretta streaming - Saranno 1.600 i partenti al via della 4esima edizione della “50 Km di Romagna”, che vedrà la presenza di tanti atleti da tutta Italia e 20 delegazioni straniere.

LIVE Atletica, Meeting Brescia 2025 in DIRETTA: in corso il lancio del martello femminile, Fantini è seconda - Vai su X

BRESCIA GRAND PRIX DEL 15 LUGLIO, ECCO UNA BELLA CARRELLATA DI STAR STRANIERE E ITALIANE INTANTO È SOLD OUT LA TRIBUNA PLATINUM La diretta TV e streaming forniamo una prima corposa anteprima di un meeting, quello d Vai su Facebook

LIVE Atletica, Meeting Brescia 2025 in DIRETTA: Doualla chiude con uno straordinario 11.29; Atletica stasera in tv, Meeting Brescia 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara; Grand Prix Brescia, il meeting oggi live su Sky.

LIVE Brescia: fulmine Doualla 11.29 nei 100 - Sempre meglio, altri sette centesimi di progresso sul record italiano U18 e U20: a 15 anni Kelly sfreccia nei 100 metri del Gran Prix Meeting di Brescia in 11. Segnala fidal.it

Atletica oggi, Meeting Brescia 2024: programma, orari, tv, streaming ... - PROGRAMMA MEETING BRESCIA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 15. oasport.it scrive