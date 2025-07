Carceri Nordio crea task force contro sovraffollamento | 10mila detenuti possono avere misure alternative

I 10mila detenuti individuati sono i cosiddetti "definitivi", ovvero coloro che devono scontare una pena residua inferiore ai 24 mesi per reati condanne diversi da quelle ostative. Si tratta di reati considerati particolarmente gravi e pericolosi e che non permettono a chi li compie di accedere ai benefici penitenziari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Carceri, Nordio crea task force contro sovraffollamento: “10mila detenuti possono avere misure alternative”

In questa notizia si parla di: 10mila - detenuti - carceri - nordio

