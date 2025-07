L' incidente poi il 12 giorni con l' acqua piovana | così la turista è sopravvissuta nel bush australiano

Una vicenda incredibile, quella che ha visto come protagonista Carolina Wilga, viaggiatrice tedesca di 26 anni che √® riuscita a sopravvivere per ben 12 giorni da sola e in condizioni estreme dopo essersi smarrita in un bush australiano: la ragazza √® stata fortunatamente individuata da una squadra di soccorritori a pochi chilometri di distanza dalla sua auto abbandonata. √ą stato il ritrovamento del furgone di propriet√† di Carolina a far scattare l'allarme la scorsa settimana: il mezzo, rinvenuto nel bush a nord della citt√† di Beacon, era chiaramente in panne, con delle tavole da trazione di colore arancione posizionate al di sotto delle ruote posteriori del pesante mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - L'incidente poi il 12 giorni con l'acqua piovana: cos√¨ la turista √® sopravvissuta nel bush australiano

