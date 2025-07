Calciomercato Napoli accordo raggiunto | si firma

Il Napoli, dopo le visite mediche di questa mattina di Lang, ha raggiunto l’accordo per un altro calciatore. In mattinata, di fatto, ci sono state le visite mediche di Noa Lang. Il calciatore olandese, dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, è il terzo colpo del Napoli in questa sessione estiva di calciomercato. Nella giornata di domani, invece, ci saranno le visite mediche di Sam Beukema, preso dal Bologna per circa 35 milioni di euro. Nel frattempo, però, il Napoli ha chiuso anche per un altro acquisto. Calciomercato Napoli, Giovanni Manna ha raggiunto l’accordo con il club: ora si chiude tutto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, accordo raggiunto: si firma

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche il Milan e la Juve Dopo il pareggio rimediato ormai una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è obbligato a vincere le ultime due giornate di campionato per avere la certezza di vincere il campionato.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato Napoli, addio definitivo a Garnacho: c’è la conferma ufficiale - Per il Napoli sono arrivate delle dichiarazioni importanti di Garnacho sul suo futuro. Il Napoli, dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce, è atteso da un’altra gara molto importante.

Cagliari, è fatta per Folorunsho: accordo raggiunto col Napoli

Il @officialsscnapoli fa sul serio per Lorenzo #Lucca Accordo raggiunto con il giocatore per il contratto, ora si tratta con l'#Udinese

