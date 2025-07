Ucraina le mosse contraddittorie di Trump

Le mosse contraddittorie di Trump verso la Russia, dalle minacce poi ritrattate, agli ultimatum, alle armi promesse a Kiev. Il Cremlino resta impassibile di fronte a queste continue oscillazioni e continua a martellare l’Ucraina. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, le mosse contraddittorie di Trump

In questa notizia si parla di: ucraina - mosse - contraddittorie - trump

Borse europee in rialzo tra colloqui Russia-Ucraina e mosse di Trump sui dazi - Le Borse europee sono in rialzo mentre si guarda ai colloqui tra Russia e Ucraina per porre fine al conflitto.

Ucraina, oggi al via i colloqui di Istanbul. Le mosse di Putin: le condizioni del 2022 e gli uomini dei servizi | La diretta - In attesa le figure di maggior peso, come Sergey Lavrov e l’imprenditore Dmitriev. Intanto lo zar ha rinnovato il piano di difesa fino al 2027 e rimosso il generale Salyukov

Borse asiatiche chiudono contrastate tra tensioni Russia-Ucraina e mosse USA - Le Borse asiatiche chiudono contrastate mentre si guarda ai colloqui sul conflitto tra Russia e Ucraina.

#Tv2000 - #Ucraina, le mosse contraddittorie di #Trump #15luglio #Tv2000 #DonaldTrump #Russia #Putin #Kiev #Mosca #Cremlino @tg2000it Vai su X

#Tg2000 - #Dazi, allarme #Bce. L'#Ue prepara la risposta a #Trump #15luglio #Tv2000 #DonaldTrump #TrumpTariffs Vai su Facebook

Trump contro Russia e Cina: minacce choc, ma di cosa si tratta davvero?; Novità contraddittorie dal fronte ucraino; Scontro Zelensky-Trump: analisi e conseguenze.

Conferenza per l’Ucraina, l’ira di Mosca sull’Europa. Attesa per le mosse di Trump su armi e sanzioni - Il portavoce del Cremlino Peskov ha parlato del sostegno finanziario all’Ucraina, che incoraggerebbe Kiev a continuare «una guerra fino all’ultimo ucraino» con il «denaro dei contribuenti dei paesi eu ... Scrive editorialedomani.it

Armi Usa all’Ucraina, Trump fa marcia indietro e garantisce sostegno militare a Zelensky: la rabbia del Cremlino - Il presidente degli Stati Uniti ha infatti annunciato l’invio di nuove armi all’Ucraina, pochi giorni dopo la decisione del Pentagono di stoppare l’invio di alcune ... Lo riporta msn.com