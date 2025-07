Anora debutta in prima tv su SKY e in streaming su NOW

Arriva in prima TV su Sky Cinema l’acclamato film vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2024 e trionfatore agli Oscar 2025, Anora, in onda il 16 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Vincitore di cinque premi Oscar – Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Montaggio a Sean Baker e Miglior Attrice Protagonista a Mikey Madison – ANORA ha conquistato pubblico e critica grazie a uno stile visivo audace, una regia sensibile e una narrazione che mescola realismo urbano, ironia e profondità emotiva. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

