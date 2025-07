Kelly Doualla sconfinata | tempo mostruoso a Brescia lotta con le big mondiali e firma nuovi record

Kelly Doualla non smette piĂą di strabiliare e continua a migliorarsi sui 100 metri, dimostrando continuamente delle doti atletiche e tecniche che sembrano essere sconfinate. La velocista 15enne ha corso in un sensazionale 11.29 con 1,2 ms di vento a favore in occasione del Meeting di Brescia, tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza). La lombarda è rimasta in linea con delle grandi big internazionali Marie JosĂ©e Ta Lou Smith, la britannica Daryll Neita e la statunitense Maia McCoy per metĂ gara e poi nel lanciato è riuscita a marcarle non da così lontano, ritoccando di sette centesimi i giĂ suoi record italiano under 18 e under 20.

