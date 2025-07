Asllani-Fiorentina contatto! Pioli insiste per avere il regista – SI

Asllani è il nome scelto dalla Fiorentina per rinforzare il centrocampo in vista della stagione 2025-2026. Il regista albanese, reduce da due stagioni all’Interi, è diventato il primo obiettivo della dirigenza viola per il ruolo di mediano davanti alla difesa, ruolo chiave nello scacchiere di Stefano Pioli. IN SERIE A – Il tecnico, tornato a Firenze dopo l’esperienza in Arabia, ha chiesto un centrocampista in grado di dare ordine e pulizia nella costruzione, caratteristiche che Kristjan Asllani possiede e ha giĂ mostrato in Serie A con le maglie di Empoli e Inter. Dopo i sondaggi esplorativi per Adrian BernabĂ© del Parma e Hugo Laon dell’Eintracht Francoforte, la Fiorentina ha deciso di virare con forza sull’italo-albanese. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Asllani-Fiorentina, contatto! Pioli insiste per avere il regista – SI

