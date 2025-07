Zaynab Dosso rallenta sui 100 a Lucerna dopo aver avvicinato il record italiano

Zaynab Dosso ha fatto il proprio ritorno in gara dopo la convincente volata di quattro giorni a Foligno, dove si è espressa in 11.07 siglando il quarto tempo della carriera sui 100 metri. La velocista emiliana ha scelto il Meeting di Lucerna, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza), per provare ad avvicinarsi ulteriormente al suo record italiano di 11.01 corso lo scorso anno agli Europei di Roma. La Campionessa d’Europa e argento iridato dei 60 metri indoor ha però fatto un passo indietro sulla pista svizzera, chiudendo al secondo posto con il tempo di 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Zaynab Dosso rallenta sui 100 a Lucerna dopo aver avvicinato il record italiano

