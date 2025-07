EA Sports FC 26 EA svela la cover dell’Ultimate Edition e rivela la data del reveal completo

Electronic Arts ha finalmente rotto il silenzio su EA Sports FC 26, svelando il volto della Ultimate Edition: Zlatan Ibrahimovi?. L’annuncio è arrivato proprio in queste ore tramite un post Instagram sul profilo ufficiale di EA Sports FC, che ha sorpreso i fan con la frase “L’avete chiesto. Zlatan è tornato”. L’attaccante svedese, leggenda vivente del calcio mondiale con un passato glorioso in club come Inter, Milan, PSG, Barcellona e Ajax, sarĂ quindi il protagonista della copertina e anche di una carta leggendaria in game, celebrativa della sua carriera. Ma la notizia piĂą attesa deve ancora arrivare: mercoledì 16 luglio alle ore 18:00 sarĂ trasmesso l’ Official Reveal Trailer di EA Sports FC 26, in diretta streaming sui canali ufficiali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

