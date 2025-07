terna emette il primo european green bond da 750 milioni

Terna ha lanciato "il primo European Green Bond single tranche, a tasso fisso e per un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro". Lo si legge in una nota del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia secondo cui l'emissione ha ricevuto "una richiesta massima pari a quasi 5 volte l'offerta", con una significativa partecipazione di fondi Esg specializzati. L'operazione conferma la strategia del gruppo, "orientata a coniugare sostenibilitĂ e crescita, per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il paese e per tutti i suoi stakeholder". L' European Green Bond prevede una durata pari a 6 anni e scadenza in data 22 luglio 2031, pagherĂ una cedola annuale pari al 3% e sarĂ emesso a un prezzo pari a 99,589%, con uno spread di 70 punti base rispetto al midswap. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

