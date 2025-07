Juve che rimpianto | l’ha buttato via e in 6 mesi ha segnato più di Vlahovic

Che rimpianto in casa Juventus: l’ha buttato via e in sei mesi ha segnato più di Dusan Vlahovic. In casa Juventus è iniziata una nuova era. Dopo l’addio a Cristiano Giuntoli, alla corte bianconera si parla francese. Damien Comolli prima, come direttore generale, e ora François Modesto, come direttore tecnico. La strada è tracciata e la direttiva arrivata dall’alto è bella netta: non ripetere gli errori del recente passato. Cristiano Giuntoli ha pagato sicuramente la cattiva gestione di Thiago Motta, che da gennaio in poi ha panchinato Dusan Vlahovic. Dopo quattro mesi in cui il serbo è stato il centravanti inamovibile della Vecchia Signora, l’arrivo di Randal Kolo Muani a metà gennaio l’ha fatto scalare nelle gerarchie, anche quando sulla panchina bianconera si è seduto un suo grande estimatore come Igor Tudor. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

