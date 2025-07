LIVE Atletica Meeting Brescia 2025 in DIRETTA | a breve i 100 metri maschili attesa per l’olimpionico Tebogo e per gli azzurri Tortu e Ali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49 La startlist della gara A dei 100 metri maschili: 1 BORZOR Christoper 1999 M HAI HAITI 2 KOIKE Yuki 1995 M JPN JAPAN 3 ALI Chituru armah 1999 M ITA ITALYRM056 G.A. FIAMME GIALLE 4 TEBOGO Letsile 2003 U23 M BOT BOTSWANA 5 BLAKE Jerome 1995 M CAN CANADA 6 TORTU Filippo 1998 M ITA ITALYRM056 G.A. FIAMME GIALLE 7 MATSOSO Tsebo 1999 M RSA SOUTH AFRICA 8 WDOWIK Oliwer 2002 M POL POLAND 20.46 Una sola gara rimanente, sono naturalmente i fatidici 100 metri maschili, che andranno in scena tra pochi minuti. 20.44 Giada Carmassi chiude quarta in 12.78, Di Lazzaro esce zoppicando.

Brescia: Tortu con Tebogo nei 100 metri - A una settimana dall’appuntamento con il Banca Valsabbina Grand Prix Brescia 2025 prendono forma le liste dei partecipanti alle gare in programma allo stadio Gabre Gabric martedì 15 luglio, con alcune ... Lo riporta fidal.it