´ ritorno come un uomo – Carreras pronte a lasciare il segno dopo il ritorno a casa di Madrid

Alvaro Carreras spera di lasciare il segno durante il suo secondo periodo con il Real Madrid dopo essere tornato nella capitale spagnola dal Benfica. Carreras ha trascorso tre anni nell'Accademia di Madrid prima di partire per il Manchester United nel 2020, ma non ha mai fatto un'apparizione senior per i Red Devils. Ha trascorso del tempo in prestito con Preston North End, Granada e Benfica, unendosi a quest'ultimo per un accordo permanente all'inizio della campagna 2024-25. E una stagione impressionante sotto Bruno Lage lo ha visto completare un ritorno ai Laliga Giants, che secondo quanto riferito hanno pagato € 50 milioni per i suoi servizi.

