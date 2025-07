Dazi Meloni | Necessario raggiungere accordo vantaggioso per Ue e Usa entro il primo agosto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2025 "Con il cancelliere abbiamo parlato dei negoziati commerciali in corso tra l’Unione Europea gli Stati Uniti, siamo d’accordo sul fatto che occorrerĂ scongiurare una guerra commerciale tra le due sponde dell’Atlantico. Continueremo, insieme con gli altri leader, e ovviamente in costante contatto con la Commissione Europea, a lavorare per un accordo che possa essere reciprocamente vantaggioso, che deve essere concluso prima del prossimo primo di agosto. L’obiettivo, per me, rimane quello di rafforzare l’Occidente nel suo complesso e di rendere ancora piĂą forti le nostre economie, che sono giĂ strettamente interconnesse. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: accordo - dazi - meloni - necessario

Dazi, Crolla “Stati Uniti ed Europa troveranno un accordo” - MILANO (ITALPRESS) – “Il rapporto Italia-Stati Uniti va oltre il dato commerciale, che è fortissimo. Io non posso immaginare una relazione più alla pari e più virtuosa di quella che abbiamo sempre vissuto con gli Usa.

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

#Dazi, #Meloni: "Necessario trovare un accordo vantaggioso per #Ue e #Usa entro il primo agosto" Vai su X

Dopo ore di silenzio e polemiche, Giorgia Meloni chiarisce il sostegno dell’Italia alla linea negoziale della Commissione Ue sui dazi minacciati da Trump: niente escalation, serve un accordo “equo e di buon senso”. Tajani in prima linea tra Milano e Washingto Vai su Facebook

Dazi, Meloni: Necessario raggiungere accordo vantaggioso per Ue e Usa entro il primo agosto; Dazi, Meloni: 'Necessario raggiungere accordo vantaggioso per Ue e Usa entro il primo agosto'; Dazi, Meloni “Serve un accordo vantaggioso per tutti”.

Dazi, Meloni: "Necessario raggiungere accordo vantaggioso per Ue e Usa entro il primo agosto" - "Con il cancelliere abbiamo parlato dei negoziati commerciali in corso tra l’Unione Europea gli Stati Uniti, siamo d’accordo sul fatto che occorrerà scongiurare una guerra commerciale tra le due spond ... Da ilgiornale.it

Meloni, un accordo sui dazi va raggiunto prima del 1° agosto - Un accordo sui dazi "reciprocamente vantaggioso" fra Stati Uniti e Unione europea "deve essere concluso prima del primo agosto". Lo riporta ansa.it