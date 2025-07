Giubileo Anas apre al traffico nuovo collegamento autostrada A1 – Tor Vergata a Roma – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2025 Anas (Gruppo FS Italiane), in qualitĂ di soggetto attuatore per conto del Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, apre al traffico il nuovo Collegamento Autostrada A1 – Compendio Tor Vergata. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato, tra gli altri, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, l’Arcivescovo e Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, S.E. Mons. Rino Fisichella, il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo e Sindaco del Comune di Roma, Roberto Gualtieri, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonio Aurigemma, l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. 🔗 Leggi su Open.online

Aperto al traffico il nuovo collegamento A1–Tor Vergata: un’opera strategica per Roma e per il Giubileo dei Giovani 2025. Investimento da 28 mln €, migliora l' accessibilità e la viabilità . Un altro passo avanti con #Anas per il futuro della mobilità ! #Giubileo Vai su X

Aperto al traffico il nuovo Collegamento Autostrada A1 - Compendio Tor Vergata. Il nuovo ponte è stato completato in vista del Giubileo dei Giovani 2025... Vai su Facebook

