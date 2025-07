Cyberpunk 2077 CD Projekt annuncia la diretta dedicata alla patch 2.3 con data ed orario

CD Projekt RED ha annunciato ufficialmente una nuova diretta REDstreams per svelare tutti i dettagli della tanto attesa patch 2.3 di Cyberpunk 2077, che si preannuncia come uno degli aggiornamenti più ricchi dell'anno. L'appuntamento è fissato per mercoledì 16 luglio alle ore 17:00, in streaming sui canali Twitch e YouTube dello studio polacco. A guidare l'evento saranno Pawe? Sasko, Associate Game Director di Cyberpunk 2, e Adrien Jouannet, Lead Designer di Virtuos, già collaboratore per diverse funzionalità del precedente update. L'aggiornamento 2.3 è stato inizialmente previsto per fine giugno ma poi rinviato a data da destinarsi, con CD Projekt che ha giustificato il ritardo con la necessità di perfezionare ulteriormente i contenuti.

In questa notizia si parla di: cyberpunk - projekt - diretta - patch

