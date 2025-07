Lollobrigida ad Ancona | Basta penalizzazioni serve una governance comune per la Blue Economy

ANCONA - I ministri della Pesca di Italia, Croazia, Slovenia, Montenegro e Albania vogliono superare l'attuale frammentazione delle politiche marittime, costruendo una visione condivisa della Blue Economy adriatica, fondata su cooperazione, resilienza e innovazione. E' quanto emerso dall'incontro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Blue Economy, Lollobrigida riunisce i ministri dei Balcani ad Ancona: “Serve una visione strategica per l’Adriatico” - Un’Europa che guarda all’ Adriatico senza paraocchi ideologici né steccati regolatori. È la direzione tracciata dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, che ha riunito ad Ancona i rappresentanti istituzionali dei Paesi affacciati sul bacino orientale per un incontro ministeriale dal titolo: “Sostenibilità , Innovazione e Cooperazione nella Blue Economy per il mare Adriatico”.

