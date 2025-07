Trump e la decisione di sferzare Putin cosa c' entra Melania?

Poche comparse ufficiali, tanto da spingere l'opinione pubblica a dire, "Melania, in questo secondo mandato presidenziale del marito Donald, non c'è". La first lady alla Casa Bianca solo quando strettamente necessario, altrimenti chiusa nella Trump Tower a New York - dove studia il figlio Barron - oppure nel resort di Mar-a-Lago. Eppure, in privato, la sua voce non manca: ci sarebbe proprio lei dietro alla giravolta di Trump e la decisione di sferzare Putin. Lei - slovena nata nell'allora Jugoslavia poi dilaniata dalla guerra civile - a far cambiare idea al presidente, sottolineando le contraddizioni dello zar. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

