Materazzi non ha dubbi sull’ex difensore della Juve De Winter: le dichiarazioni anche sull’obiettivo Leoni. L’ex difensore dell’ Inter Marco Materazzi ha parlato a margine dell’assemblea di Lega analizzando alcuni temi caldi dei nerazzurri parlando dell’ obiettivo della Juve Leoni e dell’ex bianconero De Winter. SU GATTUSO – «Si è preso la responsabilitĂ Gigi Buffon, che l’ha sponsorizzato. Se non arrivano risultati, se ne assumerĂ la responsabilitĂ . Con la faccia di Buffon, Rino ha una grandissima copertura». GRUPPO DEL 2006 – «Sì ma per farci gli auguri, senza parlare di Nazionale, che è una bella gatta da pelare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Materazzi non ha dubbi: «Se Leoni lo vogliono Inter, Milan e Juve vuole dire che…». Poi sentenzia sull’ex Juve De Winter