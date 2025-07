Brescia due ventenni si tuffano nell' Oglio e spariscono | scattano le ricerche

Urago d’Oglio (Brescia), 15 luglio 2025 – Sono stati visti sulle rive del fiume Oglio a Urago, poi di loro si sono perse le tracce. Poco prima delle 19 è scattato l’allarme a Urago d’Oglio, nel Bresciano, per individuare due ragazzi ventenni (dalla carnagione scura) di cui non si sa più nulla. Sul posto sono arrivate le squadre specializzate dei sommozzatori dei vigili del fuoco, oltre ad ambulanze e carabinieri.  L’intervento dei soccorritori sulle acque del lago Per il giovane non c’era più nulla da fare Testimoni . Secondo alcune testimonianze, si sarebbero tuffati volontariamente per una nuotata, per essere poi trascinati dalla corrente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

