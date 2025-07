Un mercato strategico La Juventus si muove con attenzione nel mercato estivo, e Franck Kessié emerge come un nome di spicco per rinforzare il centrocampo. Le voci di mercato suggeriscono che il club bianconero stia valutando il ritorno in Serie A del mediano ivoriano, un profilo che potrebbe portare esperienza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Kessié emerge come nome di spicco