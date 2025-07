Negli studi Elios di Roma si sono registrate altre due puntate di Tu si que vales 2025. Possiamo fornirvi ulteriori anticipazioni su ospiti e su quanto è accaduto e vedremo andare in onda nelle prime serate di Canale 5 dopo le vacanze estive. Due cantanti, una giornalista, una conduttrice molto famosa e una Iena. Ecco chi approderà nello studio per una esilarante gara di playback o Lip-sync. Di chi si tratta? Gli spoiler! Tu si que vales 2025 anticipazioni: gare in solitaria e con ospiti. Nelle scorse settimane vi abbiamo anticipato la presenza di diversi ospiti del panorama musicale, cinematografico e televisivo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tu si que vales 2025 anticipazioni e ospiti: due cantanti, una giornalista e una conduttrice | Spoiler