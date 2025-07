Omicidio di Agata Scuto dopo 13 anni confermato l'ergastolo in Appello per l'ex patrigno Rosario Palermo

La Corte d’Assise d’Appello di Catania ha condannato all'ergastolo Rosario Palermo per omicidio e soppressione del cadavere di Agata Scuto, ovvero una ragazza con disabilitĂ cognitive e fisiche che scomparve improvvisamente all'etĂ di 22 anni il 4 giugno del 2012 da Acireale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Agata Scuto: Ergastolo confermato in appello all'ex convivente della madre Rosario Palermo accusato di omicidio e occultamento di cadavere. Per la Procura di #Catania fu fatta sparire nel 2012 perché incinta, il corpo mai ritrovato.

