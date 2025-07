Ultimissime Inter LIVE | Hancko nuovo nome per la difesa parla Marotta

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 15 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 14 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 13 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di SABATO 12 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 11 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 15 LUGLIO. Marotta fiducioso: «Per la prossima stagione c’è ottimismo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Hancko nuovo nome per la difesa, parla Marotta

In questa notizia si parla di: inter - ultimissime - hancko - nome

Inter-Milan di Coppa Italia: le ultimissime. Thuram ancora out, Abraham davanti per i rossoneri - Milano, 23 aprile 2025 – Il momento della verità è arrivato. A tre settimane dall’1-1 del match d’andata firmato da Tammy Abraham e Hakan Calhanoglu, Inter e Milan si trovano di nuovo di fronte.

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Ultimissime Inter LIVE: la strategia di Flick per il ritorno, oggi gli esami per Lautaro e Pavard - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

@Inter Vai su X

Inter, nuovo nome per la difesa: Chivu pensa ad Hancko; Inter, nuovo candidato per la difesa. Sondato Hancko del Feyenoord: “Richiesta alta”; Inter, Liverpool su Leoni: le alternative sono Hancko e De Winter.

Inter, Hancko del Feyenoord nome nuovo per il mercato in difesa - L'Inter aveva pensato anche al classe 2004 spagnolo Christian Mosquera del Valencia, ormai destinato all'Arsenal. Si legge su calciomercato.com

Inter, nome nuovo per la difesa: Juventus a mani vuote - L'Inter mette nel mirino un nuovo innesto per la propria linea di difesa ed in tal senso si tratta di una autentica beffa per la Juventus ... Secondo calcionow.it