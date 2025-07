Maturità scena muta agli orali? Valditara bacchetta i boicottatori | la vita è fatta di prove imparate ad affrontarle

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, non usa mezzi termini nel commentare le polemiche sul presunto boicottaggio dell’esame orale da parte di alcuni studenti all’esame di Maturità. In un’intervista rilasciata a Esperia Italia su Instagram, il ministro ha risposto con fermezza alle motivazioni addotte dai “boicottatori”, sottolineando l’importanza della valutazione e della competizione nella vita e nelle forme democratiche adatte a esprimere il proprio disagio. Muti agli orali della maturità? Valditara striglia i “No Oral”. Valditara ha innanzitutto evidenziato l’esistenza di canali ufficiali e democratici all’interno del sistema scolastico per far emergere le problematiche degli studenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Maturità, scena muta agli orali? Valditara bacchetta i “boicottatori”: la vita è fatta di prove, imparate ad affrontarle

La Rete degli Studenti diffida Valditara: scontro sul voto in condotta e gli esami di maturità - La Rete degli Studenti Medi ha inviato una diffida formale al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, chiedendo l’immediato ritiro dell’ordinanza che collega il voto in condotta al credito scolastico per gli Esami di Stato.

Maturità, gli studenti ribelli: “Boicottiamo l’orale”. Valditara: bocciateli - I giovani che scelgono la scena muta: “No al sistema dei voti”. Ma il ministro avverte: “Dall’anno prossimo basta silenzi di protesta”

