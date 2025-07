Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Anche domani, mercoledì 16 luglio, torna la soap Un Posto al Sole con un nuovo episodio su Rai Tre; l'appuntamento è come sempre alle 20.50. Luca si sente sempre più in colpa per la sua malattia, mentre Giulia non è assolutamente intenzionata a vederlo in una struttura. Scopriamo dunque cosa succederà nella prossima puntata. Negli ultimi episodi Michele non ha mai smesso di indagare su Assane, ma ora che ha anche l'appoggio di Elena e di Radio Golfo 99,il giornalista è più intenzionato che mai a smascherare Gennaro Gagliotti e le sue malefatte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 16 luglio: Giulia trova una soluzione per stare vicino a Luca