Ilfattoquotidiano.it - Cecchettin, femministe bloccano l’ingresso di Lettere alla Sapienza: “87 donne uccise nel 2024. Le panchine rosse non ci bastano più”

A un anno dal femminicidio di Giulia, un gruppo di attiviste del movimento transfemminista Bruciamo Tutto ha bloccato con una panchina rossa, sporcata in seguito di vernice nera lavabile,della Facoltà die Filosofia dell’Università Ladi Roma. “Dall’inizio dell’anno ci sono stati 87 femminicidi accertati – dice Noemi di Bruciamo Tutto – la panchina rossa non ci basta più come simbolo contro i femminicidi, l’abbiamo portata qui e dipinta di nero in segno di lutto”. Poco dopo l’inizio della dimostrazione, sul posto è arrivata la preside della Facoltà die Filosofia Arianna Punzi che, dopo una breve discussione, ha concordato con le attiviste il loro ritorno in facoltà per pulire, insieme al personale, la vernice nera caduta per terra. “Chiediamo anche un reddito di liberazione – continua Noemi – per aiutare le persone ad uscire da dinamiche di violenza.