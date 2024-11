Caso migranti | il tribunale di Roma ordina il rientro in Italia di altri sette dall’Albania

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

“Deve evidenziarsi che i criteri per la designazione di uno Stato come Paese di origine sicuro sono stabiliti dal diritto dell’Unione europea”, comincia così la nota con la quale ildicerca, vanamente, di non fare alimentare di nuovo le polemiche sulla decisione di sospendere, ancora una volta, il provvedimento di convalida del trasferimento in Albania di.“Pertanto, ferme le prerogative del legislatore nazionale, il giudice ha il dovere di verificare sempre e in concreto – come in qualunque altro settore dell’mento – la corretta applicazione del diritto dell’Unione, che, notoriamente, prevale sulla legge nazionale ove con esso incompatibile, come previsto anche dalla Costituzionena”, continua la nota.“Deve essere chiaro che la designazione di Paese di origine sicuro è rilevante solo per l’individuazione delle procedure da applicare; l’esclusione di uno Stato dal novero dei Paesi di origine sicuri non impedisce il rimpatrio e/o l’espulsione della persona migrante la cui domanda di asilo sia stata respinta o che comunque sia priva dei requisiti di legge per restare in”, conclude la nota.