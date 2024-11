Anteprima24.it - Caserta Decide: “Si inseriscano le linee del trasporto pubblico su Google Maps”

Tempo di lettura: 2 minutiIl consigliere comunale di opposizione Raffaele Giovine, del gruppo ““, ha presentato un’interrogazione formale per fare chiarezza sull’assenza delledelLocale (TPL) disulla piattaforma. Nella maggior parte delle città europee, infatti, i servizi disono integrati sutramite la funzione “Transit”, che consente ai cittadini di accedere a orari, fermate e percorsi in modo rapido e intuitivo.L’interrogazione, indirizzata all’Assessore ai Lavori Pubblici e al dirigente competente, intende fare luce sui motivi per cui il servizio TPL dinon sia ancora disponibile su questa piattaforma, nonostante tale integrazione non comporti costi per l’amministrazione. Giovine ha sottolineato come una maggiore diffusione delle informazioni relative alpotrebbe contribuire all’incremento del suo utilizzo, a beneficio dell’ambiente e della qualità della vita urbana.