Bologna La Russa | la sinistra recida cordone con certe compagnie

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Roma, 11 nov. (askanews) – “C’è unombelicale che ladeve decidersi a recidere. Non basta essere d’accordo su principi generali, come l’antifascismo, per unirsi a qualsiasi compagnia. Lebisogna scegliersele. O si finisce per offrire un ombrello ai violenti”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera il presidente del Senato Ignazio La, riferendosi agli scontri avvenuti atra un corteo dei collettivi studenteschi e la polizia, che ha impedito che questi venissero a contatto con i manifestanti di estrema destra, tra cui CasaPound. “La Costituzione – sottolinea a questo proposito La– garantisce a tutti il diritto di manifestare, nel rispetto delle norme. Si può essere d’accordo oppure no con le ragioni di chi manifesta, ma non si può pretendere che si vietino quando le autorità preposte ne riconoscono la liceità.