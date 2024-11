Lanazione.it - "Aggrediti gli operatori del 118"

Ancora aggressioni al personale sanitario. Ieri notte alcunisanitari del servizio 118 sono stati vittime di una violenta aggressione da parte di un uomo in forte stato di agitazione. La denuncia arriva dall’Ordine degli Infermieri. "L’incidente - raccontano - ha avuto conseguenze drammatiche, lasciando non solo ferite fisiche, ma anche profonde cicatrici psicologiche suglicoinvolti, già provati da un lavoro estremamente impegnativo e sottoposti a condizioni di stress quotidiano". In questa occasione, gli infermieri e glisanitari hanno subito un’aggressione che ha messo a repentaglio la loro stessa incolumità mentre erano impegnati nel tentativo di prestare soccorso. "Esprimo profonda preoccupazione e indignazione per l’ennesimo episodio di violenza subito dai nostri professionisti - ha dichiarato Nicola Volpi, presidente dell’Ordine degli Infermieri -.