Iltempo.it - Trumpata al campo largo: l'America farà litigare la sinistra. Conte si sgancia da Schlein

Mancava solo il ciclone «Trump» a tormentare il. Soprattutto sul fronte già traballante dei rapporti tra il Pd ed il M5S. Già perché sull'elezione del 47esimo presidente degli Stati Uniti si è consumata l'ennesima rottura tra Giuseppeed Elly. Il leader del M5S, anche durante la campagna elettorale, decidendo di non schierarsi per Kamala Harris, aveva creato non pochi problemi agli alleati. Con Matteo Renzi che ne approfittò per mettere in discussione la sua vocazione progressista. Una frattura che si è approfondita nei giorni scorsi con i giudizi tutto sommato lusinghieri che l'ex Presidente del Consiglio ha dato sul tycoon. «Ha saputo intercettare le esigenze delle persone», secondo la vicepresidente del Senato la 5 stelle Mariolina Castellone, mentre per la deputata dem Lia Quartapelle «saranno quattro anni molto duri».