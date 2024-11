Lanazione.it - Sportello a difesa del disagio socio-economico

Migliorare la vita della comunità e contrastare il. È con queste macro finalità che prende il via il progetto "Spazio Comune" che vede coinvolte molte realtà del territorio cortonese unite per offrire spazi, servizi e iniziative per i cittadini. L’dea prende corpo grazie all’importante finanziamento del Gal che ha corrisposto alla realtà cortonese 100 mila euro per dare vita a questa iniziatva sociale. Iniziativa che è stata appena presentata alla cittadinanza in uno dei due luoghi strategici dove gran parte del progetto si animerà: ovvero l’Auser di Camucia. All’incontro hanno preso parte Alessio Ferrabuoi, presidente provinciale Auser di Arezzo, Lucia Gori, presidente Auser Solidarietà Camucia, Nicola Carini rappresentante Gal Consorzio Appennino Aretino, Lorenzo Chiani responsabile progetto e referente Cooperative Chora e Polis, Manlio Matera presidente Aima Firenze, Caterina Cittadini presidente CoopCom La Montagna Cortonese e Lucia Lupetti assessore alle politiche sociali del Comune di Cortona.