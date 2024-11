Ilgiorno.it - Scatole di Natale per i bisognosi. Guanti, dolci e un biglietto gentile. L’ideatrice Marion Pizzato: “Oltre 120mila pacchi in 4 anni”

Milano – “di scarpe pronte. Non vediamo l’ora di riempirle”. I primi messaggi carichi di entusiasmo arrivano sui canali social, sotto la locandina che annuncia l’edizione 2024, la numero 5, delle “di– Milano“, l’iniziativa di solidarietà lanciata nel 2020, in piena pandemia, da, quarantaduenne francese di nascita e milanese d’adozione, mamma di due figli e bocconiana che per lavoro si occupa di “relocation” aiutando gli espatriati a trovare una sistemazione in città. La sua idea, ispirata all’iniziativa francese “Boites de Noel“, ha conquistato un successo inaspettato: 50mila sono stati iconfezionati e donati dai milanesi nel primo anno, per i più. Altre decine di migliaia glisuccessivi, fino a superare in totale idoni.