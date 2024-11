Ilveggente.it - Real Sociedad-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostico

è una partita valida per la tredicesima giornata dellae si gioca domenica alle 21:00: probabilitv e streaming.Sette vittorie di fila tra campionato e coppa, 40 gol fatti solamente nella. Il doppio quasi delMadrid (21), che al momento insegue a molte lunghezze di distanza (ma con una partita in meno). Ildi Flick vola, continua a giocare bene e continua a segnare con una regolarità disarmante in questo avvio di stagione. Qualcosa che, con un cambio in panchina, impossibile da credere.tv,(Lapresse) – Ilveggente.itEppure, l’allenatore tedesco, ha ancora una volta dimostrato di essere uno dei più importanti su piazza, uno dei migliori. In poco tempo ha messo su una squadra praticamente perfetta che gioca a memoria e che si diverte.