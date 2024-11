Ilgiorno.it - Razzia di oro rosso a Casalbuttano, ladri di rame traditi dai video: cinque denunce

(Cremona), 10 novembre 2024 – Avevano rubato un martello pneumatico e un gran quantitativo di. Adesso, a distanza di sei mesi, ihanno un nome e sono stati denunciati. Il 21 aprile in un’azienda dinella notte avevano aperto un cancello e fatto man bassa di materiale. Quindi se n’erano andati. Quando il furto era stato scoperto, la mattina successiva, l’azienda aveva presentato denuncia e prodotto ai carabinieri i filmati delleregistrazioni. Controllando i, i militari avevano individuato un furgone sospetto e dalla targa erano risaliti ai malviventi che lo avevano usato quella notte, tutti pregiudicati per fatti analoghi. Da lì si è arrivati all’incriminazione deiper il furto di. In corso indagini per ritrovare la refurtiva.