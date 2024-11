Ilgiorno.it - Pusher nullatenente, vive in villa. Sequestrati beni per un milione

Gestiva una rete di droga che andava oltre i confini del Varesotto: un’organizzazione strutturata in grado di rifornire non solo il mercato lombardo degli stupefacenti, ma anche il nord e il centro Italia. E nonostante risultasse ufficialmente come, era in realtà proprietario di immobili, autovetture eintestati ad altri soggetti appartenenti al suo nucleo familiare. Si tratta di un cittadino marocchino residente nell’hinterland di Busto Arsizio. L’uomo, già colpito da diverse condanne per spaccio di stupefacenti e rapina, è stato tratto in arresto recentemente in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’autorità giudiziaria di Busto Arsizio. Nei giorni scorsi la polizia ha eseguito un sequestro diper un valore di circa undi euro. L’attenzione degli investigatori si è focalizzata in particolare sul ruolo apicale delle donne della famiglia: moglie, figliastra, sorella e suocera non solo partecipavano al business illecito, ma risultavano anche le titolari dei, poiché tutte incensurate e al di sopra di ogni sospetto.