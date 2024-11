Lanazione.it - Panico nella notte in un condominio a Firenze, uomo cerca di sfondare le porte a calci e pugni

, 10 novembre 2024 – Urla e strepiti hanno rotto il silenzio e la tranquillità dellazona del Poggetto, a. Intorno alla mezzadel 10 novembre, undi circa 30 anni, fortemente alterato e in preda a deliri, ha scatenato ilin un. Il giovane, completamente nudo, una volta entrato all'interno dell'edificio, ha provato alecon. Immaginabile la paura dei residenti svegliati di soprassalto col terrore che qualcuno riuscisse a entrare nei loro appartamenti. I residenti hanno subilo chiamato le forze dell'ordine. Sul posto in pochissimi minuti sono intervenuti gli agenti della polizia di stato e i soccorritori del 118. Agenti e personale sanitario hanno tentato di calmare il giovane che poi è stato portato via da un ambulanza del 118.