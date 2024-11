Quotidiano.net - Muore a 84 anni Arturo Ferruzzi. Protagonista della storia di un impero

È morto improvvisamente l’altra notte a Noto, in Sicilia, dove viveva da tempo,, terzogenito di Serafino, fondatore nel dopoguerra dell’omonimoagroindustriale portato alla ribalta nel mondo negliOttanta da Raul Gardini. Era sposato con Maria Cristina Busi e aveva 84; i funerali si svolgeranno martedì nella basilica di San Francesco, a Ravenna.è sempre stato schivo delle luciribalta, pur rivestendo, a partire dagliSessanta, il ruolo di azionista di maggioranza (34 per cento) all’internocassaforte (la ‘Serafinosrl’) dell’creato da Serafino e dove gli altri azionisti erano le tre sorelle, Idina, Franca e Alessandra. Un atteggiamento di riservatezza che la famiglia evidenzia oggi sottolineando comeabbia "portato avanti l’opera del padre curando con competenza e passione lo sviluppo del mondo agricolo e contribuendo in modo concreto alla creazione di unriconosciuto in tutto il mondo".